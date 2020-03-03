На картки звільнених з полону почала надходити держдопомога

На банківські картки звільнених наприкінці грудня з полону українців почали надходили 100 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Про це у Facebook повідомила очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.

"Сто тисяч гривень матеріальної допомоги почали надходити на банківські картки звільнених наприкінці грудня полоненим! Загалом 65 осіб (як цивільні, так і військовослужбовці) отримають ці кошти", - уточнила Коляда.

За її словами, найоперативніше спрацював держбанк, решта установ перераховує гроші.

Також міністр нагадала, що саме щодо 65 осіб напередодні прийняла рішення Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка створена при Мінветеранів.

Коляда додала, що щодо решти звільнених 29 грудня 2019 року робота ведеться, і нагадала, що до деяких з них є питання від правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 27 лютого Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українцям, звільненим 29 грудня 2019 року в рамках обміну з ОРДЛО утримуваними особами, виплатять компенсацію.

29 грудня 2019 року між Україною та Російською Федерацією відбувся обмін полоненими. До України повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. У тому числі 12 військових і 64 цивільних. Україна видала 127 утримуваних осіб.

11 лютого пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО повідомила, що усі українці, звільнені з полону 29 грудня 2019 року, отримали пропозиції нової роботи та житла.