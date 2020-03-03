Екскомандира "Айдару" Мельничука звільнили з-під варти

Затриманого у Греції народного депутата України VIII скликання, екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під варти.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Мельничука звільнили з під варти", - зазначив він.

Директор департаменту поінформував, що звільнення відбулось за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії та її перегляд щодо затримання Мельничука.

Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат VIII скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Ексдепутат повідомив, що перебуває у відділенні з 9-місячним сином та дружиною, яка перебуває на сьомому місяці вагітності.