Екскомандира

Екскомандира "Айдару" Мельничука звільнили з-під варти

Укрінформ
Затриманого у Греції народного депутата України VIII скликання, екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під варти.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Мельничука звільнили з під варти", - зазначив він.

Директор департаменту поінформував, що звільнення відбулось за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії та її перегляд щодо затримання Мельничука.

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Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат VIII скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

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Ексдепутат повідомив, що перебуває у відділенні з 9-місячним сином та дружиною, яка перебуває на сьомому місяці вагітності.

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