Пристайко пояснив, чому затримання у Греції стало сюрпризом для Мельничука

Україна не мала змоги попередити колишнього народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука про внесення його Росією до бази Інтерполу, оскільки вона повідомила про це Греції на двосторонньому рівні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції у понеділок, 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується колишнього народного депутата, затриманого в Греції, за останньою інформацією, це затримання відбулося через повідомлення Російської Федерації на двосторонньому рівні між Грецією і РФ і внесено в бази даних Інтерполу. Саме тому цю людину було затримано. Через те, що воно було внесено на двосторонньому рівні, а не через загальну центральну систему Інтерполу, ми не могли попередити цього українського громадянина про те, що його прізвище знаходиться в цьому переліку", - сказав Пристайко.

Він додав, що це не перший подібний випадок, оскільки РФ спеціально робить так, щоб не дати українській владі можливості повідомити про це своїх громадян.

"Консул зустрівся ( з Мельничуком - ред.) ще вночі, одразу, як було повідомлення про те, що це відбулось. Консульськими каналами було повідомлено про затримання громадянина, як це має бути. Наразі відбувається з'ясування обставин цієї справи. Наше генеральне консульство в Салоніках постійно знаходиться в контакті ( із затриманим - ред.), наш консул перебуває там", - поінформував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.