Український консул прибув до затриманого екскомандира “Айдару”

Український консул в Салоніках прибув до поліцейського відділення, де перебуває затриманий екскомандир “Айдару” Сергій Мельничук.

Про це Укрінформу 2 березня повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

“Як тільки стало відомо про затримання 1 березня грецькими правоохоронними органами С.Мельничука, одразу на місце події виїхав український консул в Салоніках. З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)”, - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що дружина С.Мельничука разом з малолітньою дитиною розміщені у готелі поблизу місця тримання. С.Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном.

Затриманому надано російськомовного адвоката.

На ранок 2 березня до поліцейського відділення має прибути прокурор з міста Салоніки.

Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.