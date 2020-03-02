Український консул прибув до затриманого екскомандира “Айдару”
Про це Укрінформу 2 березня повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“Як тільки стало відомо про затримання 1 березня грецькими правоохоронними органами С.Мельничука, одразу на місце події виїхав український консул в Салоніках. З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)”, - зазначив Погорельцев.
Він поінформував, що дружина С.Мельничука разом з малолітньою дитиною розміщені у готелі поблизу місця тримання. С.Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном.
Затриманому надано російськомовного адвоката.
На ранок 2 березня до поліцейського відділення має прибути прокурор з міста Салоніки.
Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.
За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.
Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.