Аваков каже, що Інтерпол перегляне запит Росії щодо екскомандира “Айдару”

РФ постійно зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування українців, які протидіяли збройній гібридній агресії РФ у АРК, на території Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, розміщеній на сайті МВС після затримання екскомандира “Айдару” Сергія Мельничука на кордоні з Грецією.

“Чергову таку провокацію вчинено правоохоронними органами РФ щодо громадянина України Мельничука, колишнього народного депутата України, який був затриманий під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито причетності до вбивства у квітні 2014 року у Ростовській області РФ. МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявляють про неприпустимість зловживання інструментами МКОП Інтерпол відповідно до ст. 3 Статуту цієї організації, що забороняє політично вмотивоване переслідування осіб”, - зазначається у заяві.

Уточнюється, що дипломатичними каналами йде активна робота для того, щоб Мельничук зміг повернутися додому.

“Водночас Генеральним секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні було прийнято рішення про перегляд запиту РФ щодо оголошення у розшук і затримання Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості та відповідності ст.3 Статуту організації”, - наголошується у заяві.

Зазначається, що Аваков як очільник МВС України звернувся до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока щодо необхідності вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ своїми правами як держави-члена організації.

У МВС нагадали, що правоохоронні органи Росії вже неодноразово зловживали інструментами та можливостями Інтерполу стосовно українців, зокрема, таких політичних та громадських діячів, як Анатолій Гриценко, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Ігор Мазур та інших.

“У всіх цих випадках мало місце політично вмотивоване переслідування, яке є неприпустимим відповідно до ст. 3 Статуту МОКП Інтерпол”, - підкреслюється в заяві.

У заяві зазначається, що загалом за останні роки завдяки своєчасному втручанню Нацполіції в Україні вдалося забезпечити попередження незаконного обмеження прав близько 30 наших співвітчизників, яких правоохоронні органи РФ намагалися затримати на території інших країн-членів Інтерполу.

“Сподіваємося, що ця чергова провокація РФ стосовно громадянина України С.Мельничука не досягне своєї мети, і він зможе повернутися додому”, - підкреслив Аваков.

Як повідомлялося, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.

Згодом український консул в Салоніках прибув до поліцейського відділення, де перебуває Мельничук.