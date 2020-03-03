Посвідчення моряка видаватимуть за принципом "єдиного вікна" - Гончарук

Посвідчення особи моряка видаватимуть тепер за принципом "єдиного вікна" у ДП "Моррічсервіс", а з 1 червня 2020 року - ще й у Центрах надання адміністративних послуг.

Відповідне рішення ухвалено у вівторок на засіданні уряду, повідомив у Telegram Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Наші моряки більше не будуть стикатися зі здирництвом та корупцією при видачі документів. Посвідчення особи моряка видаватимуть за принципом “єдиного вікна” — відкрито та прозоро. Сучасні центри обслуговування ДП «Моррічсервіс» уже успішно працюють в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні та Маріуполі", - написав він.

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Прем'єр-міністр додав, що з 1 червня 2020 року ці документи також видаватимуть і ЦНАПи. А в подальших планах уряду — запровадження електронного сервісу для моряків, поінформував Гончарук.