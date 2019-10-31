У Маріуполі відкрили сервісний центр морського та річкового транспорту державного підприємства «Моррічсервіс», в ньому будуть надавати послуги з оформлення документів морякам.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«В Маріуполі відкрили Сервісний центр морського та річкового транспорту державного підприємства «Моррічсервіс»... Мета роботи сервісного центру - якість та спрощення адміністративних послуг для моряків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сервісний центр надаватиме послуги з оформлення документів представникам понад 50 морських професій. Наприклад, оформити або продовжити посвідчення особи моряка або здати екзамен з перекваліфікації.

Відкриття в Маріуполі центру обслуговування є завершальним етапом запланованої роботи підприємства «Моррічсервіс» на 2019 рік.

Якість сервісу оцінили міністр інфраструктури України Владислав Криклій, заступники міського голови Сергій Захаров і Олександр Кочурін, а також представники Маріупольського морського торгового порту.