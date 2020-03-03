Українці не поспішають робити закордонні паспорти через зміну правил в'їзду до РФ

Нові правила в'їзду до Російської Федерації не призвели до збільшення попиту на закордонні паспорти у порівнянні із попередніми роками.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

Зазначається, що постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року № 1056 внесено зміни до порядку перетину громадянами України держкордону з РФ. Цими змінами передбачено, що з 1 березня 2020 року українці, які вирушають до РФ, при перетині українсько-російського кордону повинні обов’язково надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

“Загалом, запровадження зазначених нововведень не вплинуло на загальну кількість оформлених органами Міграційної служби заяв-анкет на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у порівнянні з попередніми роками)”, - наголошується у повідомленні.

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Водночас у областях, які межують з РФ, спостерігається зростання попиту на отримання послуг з оформлення закордонного паспорта.

Зокрема, упродовж січня-лютого 2020 року кількість оформлених заяв-анкет для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросла у Луганській області (приблизно у 3 рази порівняно з січнем-лютим 2019 року), Донецькій (у 1,5 рази), Харківській (на 30%), Сумській (на 11%) областях.

“Підрозділи Міграційної служби в цих регіонах готові до збільшення попиту на відповідну послугу. Крім того, нагадуємо, що оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби (незалежно від місця реєстрації), а також у Центрах надання адміністративних послуг, які оформляють біометричні документи (у Донецькій області це 18 ЦНАП, у Харківській – 11, у Луганській – 9, у Сумській – 4, Чернігівській – 2)”, - зазначається у ДМС.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть виїжджати до РФ лише із закордонним паспортом.