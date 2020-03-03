Українці не поспішають робити закордонні паспорти через зміну правил в'їзду до РФ

Українці не поспішають робити закордонні паспорти через зміну правил в'їзду до РФ

Укрінформ
Нові правила в'їзду до Російської Федерації не призвели до збільшення попиту на закордонні паспорти у порівнянні із попередніми роками.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

Зазначається, що постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року № 1056 внесено зміни до порядку перетину громадянами України держкордону з РФ. Цими змінами передбачено, що з 1 березня 2020 року українці, які вирушають до РФ, при перетині українсько-російського кордону повинні обов’язково надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

“Загалом, запровадження зазначених нововведень не вплинуло на загальну кількість оформлених органами Міграційної служби заяв-анкет на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у порівнянні з попередніми роками)”, - наголошується у повідомленні.

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Водночас у областях, які межують з РФ, спостерігається зростання попиту на отримання послуг з оформлення закордонного паспорта.

Зокрема, упродовж січня-лютого 2020 року кількість оформлених заяв-анкет для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросла у Луганській області (приблизно у 3 рази порівняно з січнем-лютим 2019 року), Донецькій (у 1,5 рази), Харківській (на 30%), Сумській (на 11%) областях.

“Підрозділи Міграційної служби в цих регіонах готові до збільшення попиту на відповідну послугу. Крім того, нагадуємо, що оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби (незалежно від місця реєстрації), а також у Центрах надання адміністративних послуг, які оформляють біометричні документи (у Донецькій області це 18 ЦНАП, у Харківській – 11, у Луганській – 9, у Сумській – 4, Чернігівській – 2)”, - зазначається у ДМС.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть виїжджати до РФ лише із закордонним паспортом.

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