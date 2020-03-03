Виїхати до Росії за добу не змогли 15 осіб без закордонного паспорта

Виїхати до Росії за добу не змогли 15 осіб без закордонного паспорта

Укрінформ
Протягом доби після запровадження нових правил кордон із РФ перетнули близько 7 тис. людей. 15 особам відмовлено через відсутність закордонного паспорта.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив кореспондентові Укрінформу.

"Було 15 відмов у перетині кордону громадянами України при виїзді в Росію. Вони не мали закордонного паспорта. Загалом кількість перетинів - близько 7 тисяч у напрямі РФ", - розповів Демченко.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть виїжджати до Російської Федерації лише із закордонним паспортом.

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