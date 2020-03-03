Виїхати до Росії за добу не змогли 15 осіб без закордонного паспорта

Протягом доби після запровадження нових правил кордон із РФ перетнули близько 7 тис. людей. 15 особам відмовлено через відсутність закордонного паспорта.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив кореспондентові Укрінформу.

"Було 15 відмов у перетині кордону громадянами України при виїзді в Росію. Вони не мали закордонного паспорта. Загалом кількість перетинів - близько 7 тисяч у напрямі РФ", - розповів Демченко.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть виїжджати до Російської Федерації лише із закордонним паспортом.