Виїхати до Росії за добу не змогли 15 осіб без закордонного паспорта
Укрінформ
Протягом доби після запровадження нових правил кордон із РФ перетнули близько 7 тис. людей. 15 особам відмовлено через відсутність закордонного паспорта.
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив кореспондентові Укрінформу.
"Було 15 відмов у перетині кордону громадянами України при виїзді в Росію. Вони не мали закордонного паспорта. Загалом кількість перетинів - близько 7 тисяч у напрямі РФ", - розповів Демченко.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть виїжджати до Російської Федерації лише із закордонним паспортом.