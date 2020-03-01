Відсьогодні українці можуть їздити до Росії тільки за закордонним паспортом

З 1 березня громадяни України зможуть відвідувати РФ виключно за закордонними паспортами. Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056”, - йдеться в повідомленні.

В Дерприкордонслужбі пояснили, що громадяни України, які раніше вибули за кордон по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.

Громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, Державна прикордонна служба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвих клопотів під час прикордонного контролю.