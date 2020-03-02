Евакуація українців з Уханя обійшлася бюджету у 4,5 мільйона

На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.

«…було виділено 4500 тис. гривень (4,5 млн грн - ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)», - йдеться в документі.

В Мінінфраструктури уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі увесь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, правоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Фото: ДПСУ