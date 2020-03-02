Прокурор Салонік 3 березня розгляне справу екскомандира "Айдару" - МЗС

Прокурор міста Салоніки, що у Греції, 3 березня розгляне справу колишнього народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука і ухвалить рішення про утримання його під вартою або звільнення.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Станом на 14 год. 2 березня С.Мельничука переведено до Управління поліції м.Серрес. Начальник управління поліції запевнив консула, що права С.Мельничука не порушені, стан здоров’я задовільний, наш громадянин забезпечений усім необхідним. 3 березня на 10 год. ранку запланована зустріч з прокурором з м.Салоніки, який розгляне справу затриманого та ухвалить рішення щодо запобіжний заходу про утримання під вартою або звільнення", - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що наразі український консул перебуває в управлінні поліції разом з перекладачем. Найближчим часом до закладу має прибути адвокат з метою обговорення питань щодо завтрашньої зустрічі з прокурором. Представники місцевої поліції співпрацюють з консулом у справі Мельничука.

Директор Департаменту розповів, що консульство України в Салоніках надає дружині та малолітній дитині затриманого необхідне сприяння та допомогу, зокрема йдеться про розміщення у готелі, пересування у місті Серрес, вирішення інших нагальних питань.

За інформацією Погорельцева, наразі дружина С. Мельничука разом з дитиною перебуває в управлінні поліції.

Він також повідомив, що дружині затриманого було запропоновано сьогоднішнім авіарейсом Салоніки-Київ повернутися до України, проте, вона відмовилася. У зв'язку з цим український консул запропонував їй разом з дитиною перевезти їх до Салонік та розмістити у готелі, оскільки завтра, Мельничука буде переведено до цього грецького міста.

"Наразі стан здоров’я пані Мельничук та дитини нормальний, вони забезпечені усім необхідним. Департамент консульської служби МЗС, Консульство України в Салоніках та Посольство України в Греції тримають справу на особливому контролі", - запевнив Погорельцев.

Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.