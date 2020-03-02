Телеканал

Телеканал "Дім" мовитиме на весь Донбас, щодо Криму є складнощі - Потураєв

Укрінформ
Українська влада готова до того, що сигнал нового телеканалу для тимчасово окупованих територій намагатимуться глушити.

Про це заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав, презентуючи на пресконференції в Укрінформі концепцію цього телеканалу.

“Ми не виключаємо використання радіоелектронних засобів проти нас, але Росія і так це робить. Ми готові до того, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба”, - сказав Потураєв.

За його словами, загалом мовлення цього каналу поширюватиметься на весь Донбас, щодо Криму є певні технологічні складнощі.

Парламентарій також запевнив у тому, що канал подаватиме інформацію про події в Україні об'єктивно. “Звичайно, що ніхто не буде на цьому каналі говорити про повстанців, про громадянську війну, замість лінії розмежування називати її ”лінією любові”, російські танки — рожевими єдинорогами, які приїхали до нас із любов'ю з Росії”, - сказав Потураєв.

Читайте також: Не лише новини: в ОП обіцяють “найпреміальніший контент” на телеканалі для окупованих територій

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

У понеділок, 1 березня, перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк повідомила про те, що 2 березня о 16:00 Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує провести позачергове засідання, на якому розгляне питання про переоформлення ліцензій та тимчасових дозволів каналу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-