Телеканал "Дім" мовитиме на весь Донбас, щодо Криму є складнощі - Потураєв

“Ми не виключаємо використання радіоелектронних засобів проти нас, але Росія і так це робить. Ми готові до того, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба”, - сказав Потураєв.

За його словами, загалом мовлення цього каналу поширюватиметься на весь Донбас, щодо Криму є певні технологічні складнощі.

Парламентарій також запевнив у тому, що канал подаватиме інформацію про події в Україні об'єктивно. “Звичайно, що ніхто не буде на цьому каналі говорити про повстанців, про громадянську війну, замість лінії розмежування називати її ”лінією любові”, російські танки — рожевими єдинорогами, які приїхали до нас із любов'ю з Росії”, - сказав Потураєв.

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

У понеділок, 1 березня, перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк повідомила про те, що 2 березня о 16:00 Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує провести позачергове засідання, на якому розгляне питання про переоформлення ліцензій та тимчасових дозволів каналу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій.