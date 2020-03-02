Не лише новини: в ОП обіцяють “найпреміальніший контент” на телеканалі для окупованих територій

Не лише новини: в ОП обіцяють “найпреміальніший контент” на телеканалі для окупованих територій

Укрінформ
Новий телеканал для окупованих територій транслюватиме найкращі продукти, які були вироблені на вітчизняному телевізійному ринку.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, презентуючи на пресконференції в Укрінформі концепцію цього телеканалу.

“Достукатися до аудиторії просто новинним контентом неможливо. Тому ми провели переговори з усіма великими гравцями телевізійного ринку в Україні і домовилися, що вони разом із нами працюватимуть на те, щоб ми доносили сигнали до тимчасово окупованих територій. Як саме — ми домовилися, що на цьому каналі буде найпреміальніший контент, який є в Україні. Це і серіали, і ток-шоу, і розважальні шоу, наприклад, футбольні матчі, різні спортивні трансляції”, - сказав Тимошенко.

За його словами, у найближчий час канал розпочне виробництво своїх новин, а далі планується запуск інших форматів. Серед них будуть ранкові і ток-шоу.

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Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

У понеділок, 1 березня, перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк повідомила про те, що 2 березня о 16:00 Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує провести позачергове засідання, на якому розгляне питання про переоформлення ліцензій та тимчасових дозволів каналу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій.

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