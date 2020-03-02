На кордоні за добу температуру виміряли 122 тисячам осіб

Упродовж 1 березня силами Державної прикордонної служби України через процедуру температурного скринінгу було перевірено 122 226 осіб.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Температурний скринінг: Упродовж 1 березня силами Державної прикордонної служби України було перевірено 122 226 осіб. 2 громадян України з підвищеною температурою 38,2 та 38,3 виявлено у пункті пропуску "Рава-Руська". Лікарі діагностували у них ГРВІ, ознак коронавірусу не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні для запобігання занесенню коронавірусу запроваджено температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни.

Станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.