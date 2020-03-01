У храмі Вселенського Патріархату вшанували пам’ять Небесної сотні

В історичному стамбульському районі Фатіх, в храмі Святого Миколая сьогодні відбувалася божественна літургія за участю священників Православної церкви України та Вселенського Патріархату, під час якої вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні, помолилися за захисників України.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Автокефальна українська церква — це одна з перемог нашої держави, це фундамент нашого духовного життя, фундамент нашої державності. Ми віримо, що які б задуми не були у держави-агресора, їй не вдасться нічого вчинити, бо Бог благословив нашу державу і Бог благословив автокефальну церкву України", - наголосив у своїй промові архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

Під час богослужіння присутні помолилися за Героїв Небесної сотні, полеглих у війні на Донбасі, всіх, хто віддав своє життя, боронив і боронить Україну.

"Серце і душу охоплює радість, що всі ми маємо можливість молитися тут, у прекрасному древньому храмі. Хай Господь дає всі вам сили й терпіння, щоб ви завжди гуртувалися. Найчастіше в будь-якій країні, за кордоном, українці гуртуються навколо храму. Сподіваюся, що і цей храм, і інші храми, які є тут, на території Стамбула й Туреччини, стануть духовним осередком для гуртування громади", - звернувся до присутніх намісник Михайлівського золотоверхого монастиря, архієпископ Вишгородський Агапіт.

У храмі Вселенського Патріархату вшанували захисників України та пам’ять Небесної сотні / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

"Нам, українцям, дуже приємно, що маємо можливість не вперше молитися, відвідувати літургію, яка проходить українською мовою. Хочу пригадати події 20 лютого 2014 року, коли на Майдані Незалежності небайдужі українці вийшли проти режиму, який не давав нам розвиватися", - сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Як повідомляв Укрінформ, учора в Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі відбулося богослужіння з нагоди ювілею Вселенського патріарха Варфоломія. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського - 29 лютого Варфоломію виповнилося 80 років.

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Варфоломій став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом у 1991 році. Завдяки, зокрема, і його особистій позиції Українська православна церква здобула автокефалію. Вселенський патріарх попри свій вік активно відстежує події у світі та цікавиться розвитком науки та технологій.

Виступаючи на Світовому економічному форумі у Давосі, він закликав до боротьби з екологічною кризою та припинення безвідповідального і безбожного ставлення до земних ресурсів.