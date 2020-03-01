У МВС розповіли, як працюватиме Почесна варта під Радою
Про це розповів на першій церемонії підняття державного прапору та зміни почесної варти Національної гвардії України під Радою Командувач НГУ Микола Балан, йдеться у повідомленні МВС.
"Сьогодні вперше пройшла відповідна церемонія. Відтепер по вихідним і святам, щогодинно в зимовий час і кожні дві години в літній час проходитиме зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10 години ранку до 18 години вечора», - зазначив Балан.
Він додав, що нова традиція – це не просто церемоніал, а й спосіб ушанувати пам’ять гвардійців, які загинули під стінами парламенту у 2015 році, коли вибухнула ручна бойова граната.
За його словами, нести службу під Парламентом буде Спеціальний батальйон Почесна варта 25-ої бригади охорони громадського порядку Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, особовий склад якої зустрічає іноземні делегації, представників держав та урядів інших країн, а також забезпечує мир та спокій у столиці.
фото: МВС