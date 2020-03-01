У МВС розповіли, як працюватиме Почесна варта під Радою

Зміна почесної варти Національної гвардії України під стінами парламенту відбуватиметься з 10 ранку до 18 вечора у вихідні та свята.

Про це розповів на першій церемонії підняття державного прапору та зміни почесної варти Національної гвардії України під Радою Командувач НГУ Микола Балан, йдеться у повідомленні МВС.

"Сьогодні вперше пройшла відповідна церемонія. Відтепер по вихідним і святам, щогодинно в зимовий час і кожні дві години в літній час проходитиме зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10 години ранку до 18 години вечора», - зазначив Балан.

Він додав, що нова традиція – це не просто церемоніал, а й спосіб ушанувати пам’ять гвардійців, які загинули під стінами парламенту у 2015 році, коли вибухнула ручна бойова граната.

За його словами, нести службу під Парламентом буде Спеціальний батальйон Почесна варта 25-ої бригади охорони громадського порядку Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, особовий склад якої зустрічає іноземні делегації, представників держав та урядів інших країн, а також забезпечує мир та спокій у столиці.

фото: МВС