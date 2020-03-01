Під Радою з'явилась Почесна варта Нацгвардії

Біля Верховної Ради 1 березня 2020 року відбувся урочистий захід з нагоди започаткування традиції несення Почесної варти Національної гвардії, яке супроводжувалось урочистим підняттям Державного прапора України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як заявив під час урочистої церемонії Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Україна започаткувала традицію несення Почесної варти у вихідні та святкові дні, як це робиться в багатьох країнах світу.

“Це гарна традиція, яка буде існувати багато років — це підняття прапора і це Почесна варта у вихідні та святкові дні. Таке є багато де в різних державах світу, і я думаю, що Україна не повинна відставати від цього позитивного гарного і почесного тренду. Мені особливо важливо, що саме Національна гвардія буде нести почесну варту перед будівлею українського парламенту, оскільки 31 серпня 2015 року тут, на цій площі, загинуло чотири співробітники Національної гвардії України. Я думаю, що ми це повинні пам'ятати, ми повинні зробити так, щоб це ніколи не було повторено, і ми повинні зробити так, щоб лише тут Національна гвардія в мирній державі несла свою службу”, - заявив Разумков.

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В урочистостях взяли участь також керівництво Апарату ВР, народні депутати, представники громадськості.

Почесна варта Нацгвардії під Верховною Радою / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня 2015 року під стінами Верховної Ради сталися сутички після того, як парламент підтримав у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. “За” проголосували 265 депутатів. Проти виступили “Самопоміч”, Радикальна партія та “Батьківщина”, представники яких заявили про зраду і голосування в інтересах Росії.

Тим часом під Радою відбувалися сутички противників децентралізації. Хтось із протестувальників кинув бойову гранату, від вибуху якої загинули троє нацгвардійців, ще близько 150 бійців НГУ, правоохоронців та цивільних отримали поранення. Понад 100 з них були госпіталізовані, й один боєць Нацгвардії у вересні помер від отриманих ран.

Справу щодо подій під Верховною Радою розділили на два кримінальні провадження – “тероризм” та “масові заворушення”.