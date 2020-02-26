МВС посилює співпрацю з Американською торговельною палатою

Міністерство внутрішніх справ України посилює співпрацю з Американською торговельною палатою, зокрема у частині захисту інтелектуальної власності інвесторів та протидії шахрайству.

Про це інформує пресслужба МВС.

“МВС України посилює співпрацю з Американською торговельною палатою. Йдеться про захист інтелектуальної власності інвесторів, співпрацю у сфері охорони телекомунікаційних мереж, безпеки перевезень товарів і протидії шахрайству. Про це домовилися під час зустрічі міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і представники Американської торговельної палати”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, віцепрезидент представництва Американської торговельної палати Тетяна Прокопчук нагадала, що уряд оголосив мету - залучити 50 мільярдів доларів інвестицій, “і компанії налаштовані доволі оптимістично”.

“Ми підготували 10 кроків, які, на нашу думку, можуть стати драйвером економічного зростання. Для інвесторів важливе верховенство права та захист власних інвестицій, зокрема інтелектуальної власності. Тут ми б хотіли поглиблення співпраці із МВС, аби захистити інтелектуальну працю вчених, креативну індустрію та компанії, які займаються науковими розробками», - зазначила Прокопчук.

У свою чергу очільник МВС уточнив, що поліція – це лише одна зі складових захисту бізнесу, поряд із судами та прокуратурою.

«Ми повинні чітко розуміти, що ані серед правоохоронців, ані серед інвесторів немає «святих». Тому між нами має бути конструктивний діалог і чітка співпраця», - додав Аваков.

Він підкреслив, що у питаннях розслідування економічних злочинів важливим є якнайшвидше створення Бюро фінрозслідувань.

«На моє переконання, це має бути аналітичний орган із олівцем та комп’ютером. Якщо ж це буде ще одна правоохоронна структура з власними спецпризначенцями та оперативними підрозділами, то, на мій погляд, тиск на бізнес буде тільки зростати. В Україні є чотири органи, уповноважені на проведення оперативних заходів. У разі необхідності, новостворена служба зможе залучати цих фахівців», - сказав міністр.

Аваков нагадав, що у вересні 2019 року МВС прийняло стратегічне рішення та ліквідувало такий підрозділ Нацполіції, як Департамент захисту економіки.

«Ми стратегічно вирішили, що це не поліцейська функція. Бюро фінансових розслідувань мало бути створено ще у листопаді минулого року. Із підслідності Національної поліції до нього перейшли б відповідні «економічні» статті Кримінального кодексу України. Цього не сталося. Тому, на перехідний період, ми були змушені створити у Департаменті стратегічних розслідувань тимчасовий відділ, який, відповідно до Закону, веде зараз такі справи», - зазначив Аваков.

Окрім цього, сторони також обговорили питання захисту інформаційних систем приватних компаній. Представники Американської торговельної палати відзначили позитивну динаміку у співпраці з кіберполіцією.

У свою чергу Аваков повідомив, що вже у березні МВС презентує нову систему кібербезпеки України, зокрема платформу співпраці бізнесу та Нацполіції.

У зустрічі також узяли участь заступник міністра Антон Геращенко, голова Нацполіції Ігор Клименко, заступник голови – начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе, а також представники Американської торговельної палати.