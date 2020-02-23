Поліція з'ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах

Національна поліція аналізує всю візуальну інформацію, щоб визначити, хто призвів до штучної паніки й протестів у Нових Санжарах.

Про це на брифінгу у неділю повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

"Ми відстежуємо всю візуальну інформацію, визначаємо, хто які функції виконував, ми рухаємося у межах слідства", - заявив Варченко.

На запитання журналістів, чи виправданою була наявність бронетехніки у селі, він відповів, що у поліції, ухвалюючи рішення, керувалися винятково законами України про поліцію і Нацгвардію.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони будуть знаходитися на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.

Нові Санжари в той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації знаходиться 94 людини - включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко "серед мітингувальників у Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпитих з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Попереду цього громадянина чекає суд, який визначить його міру відповідальності за участь у масових порушеннях громадського порядку".