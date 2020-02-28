Українку, яка в літаку вживала ліки перед перевіркою, госпіталізували

Українку, яка приймала ліки в літаку перед проходженням температурного скринінгу, госпіталізували.

Про це на брифінгу поінформував заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора у нас був випадок, коли під час перельоту з однієї з країн пасажир приймав велику кількість таблетованих ліків, на що звернули увагу бортпровідники і вказали це в своїй медичній декларації, яка подається ще до здійснення посадки. Це повідомлення в аеропорту отримали, передали працівникам санітарно-карантинного підрозділу. Дану пасажирку обстежили, опитали, чому вона приймала лікування, і госпіталізували для подальших досліджень в один із закладів Києва”, - розповів Ляшко.

У цьому зв'язку він наголосив, що запроваджена в Україні система працює комплексно і спрямована на реагування і запобігання занесенню коронавірусної інфекції.

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За його словами, відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, бортпровідники під час польоту зобов'язані відстежувати динаміку стану здоров’я всіх пасажирів.

Загалом, щодня у пунктах пропуску на державному кордоні проводиться до 80 тисяч температурних скринінгів громадян, додав заступник міністра.

Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні в аеропорту "Бориспіль" на рейсі, що прибув з Італії, виявлено жінку з підвищеною температурою, її передали медикам.