У пунктах пропуску взяли кілька зразків у громадян з підозрою на коронавірус

Під час температурного скринінгу на пунктах пропуску через держкордон було виявлено людей з підозрою на коронавірус, взяті у них зразки наразі досліджуються у лабораторії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора пізно ввечері доставили зразки на дослідження. Під час температурного скринінгу, який проводиться на всіх пунктах пропуску через державний кордон, було виявлено людей з підозрою на коронавірусну інфекцію, і сьогодні ми досліджуємо в нашій лабораторії нові зразки, про результати яких ми будемо повідомляти одразу по завершенні досліджень”, - сказав Ляшко.

Водночас він не уточнив, скільки саме зразків досліджується, і через які пункти пропуску їхали громадяни, у яких встановлено підозру на коронавірус.

Водночас, за словами Ляшка, Україна залишається вільною від циркуляції коронавірусу Covid-19.

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“Ми вчора завершили результати досліджень на тест-системах які є у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я, і офіційно підтверджуємо, що в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції Covid-19. Україна продовжує залишатися вільною від циркуляції даного вірусу", - запевнив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужало 36 659 осіб.