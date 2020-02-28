Головний санлікар назвав підстави для оголошення карантину

У разі поширення коронавірусної хвороби на території України виникнуть підстави для оголошення карантину.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на «1+1» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«МОЗ на цьому тижні за рішенням оперативного штабу віднесло коронавірусну хворобу до особливо небезпечних інфекційних хвороб. Це дає нам підстави при реєстрації випадків, а також при поширенні хвороби на території нашої країни оголосити карантин. Оголошення карантину може ізолювати певний населений пункт, заборонити в’їзд і виїзд. Це рішення приймається Кабінетом міністрів за поданням головного державного санітарного лікаря», - розповів Ляшко.

Він нагадав, що різні протиепідемічні заходи впроваджуються в нашій країні при перевищенні епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ. Це оголошення карантину в дитсадках, школах, місцях скупчення людей (кінотеатри, заклади харчування тощо). Але насамперед ідеться про ізоляцію хворого, аби він не поширював збудника захворювання.

Як можливий варіант Ляшко навів приклад Німеччини, де запроваджують так звану самоізоляцію особи з підозрою на коронавірус.

«Коли людина потрапила до епідеміологів як контактна, їй рекомендують самоізолюватися на 14 днів, при цьому перебуваючи в контакті зі своїм сімейним лікарем чи лікарем, який надає консультацію. При цьому вмикається механізм, який зберігає робоче місце, соціальні блага, тобто виписується лікарняний, щоб не було жодних юридичних проблем», - пояснив заступник міністра.