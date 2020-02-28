МОЗ закликає українців не легковажити профілактикою грипу

Грип і надалі забиратиме життя українців, якщо вони будуть легковажно ставитися до профілактики цього захворювання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, коментуючи статистику смертності від грипу в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми говоримо про летальні випадки, які є в країні, існують певні групи ризику, групи медичного ризику, у яких значні ускладнення. І пізнє звернення по медичну допомогу призводить до того, що лікарі не можуть урятувати життя людей. Тому випадки смертей від грипу, на жаль, є, і вони будуть реєструватися, якщо ми не будемо дотримуватися профілактики... На жаль, у нашій країні від грипу вакцинуються 1,5-2% населення. Це найнижчий відсоток в європейському регіоні”, - указав Ляшко.

Він додав, що у світі щороку від грипу та грипоподібних захворювань помирає близько 250-300 тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, з початку епідемічного сезону в Україні від ускладнень грипу померли 48 осіб.