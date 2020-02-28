Авіакатастрофа в Ірані: Канада закликає МАУ прискорити виплати родинам жертв

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань летить до України, аби обговорити прискорення виплат родинам жертв катастрофи літака компанії МАУ в Ірані.

Про це Шампань розповів журналістам в Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступного тижня я буду в Україні, Латвії та Польщі. В Україні у мене запланована зустріч з генеральним директором МАУ. Ми говоритимемо вже вдруге. Як відомо, коли йдеться про компенсації родинам, то їх є два типи. Перший - це обов’язкові виплати авіакомпанією, відповідно до Варшавської та Монреальської конвенцій. Я вже закликав пришвидшити ці виплати”, - сказав Шампань.

Він зауважив, що за словами керівництва МАУ, юридична фірма в Лондоні вже займається цим процесом. “Наступного тижня я закликатиму до цього. Родини заслуговують на швидкі виплати”, - зазначив міністр.

Шампань додав, що родичі жертв катастрофи також мають отримати виплати від Ірану, як винуватця трагедії.

“Звісно, є й державна компенсація, оскільки Іран визнав повну відповідальність. Це тягне за собою наслідки, одним із яких є відшкодування родичам, відповідно до міжнародних стандартів. Це те, до чого ми також закликатимемо під час наступної телефонної розмови між членами Міжнародної групи координації та реагування”, - підсумував очільник МЗС Канади.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.