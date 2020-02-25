У Канаді зібрали $2,5 мільйона для родин жертв катастрофи літака МАУ
Укрінформ
Громадяни Канади пожертвували 3,29 млн канадських доларів (2,5 млн американських доларів) для рідних загиблих рейсу літака МАУ PS752, який був збитий біля Тегерана 8 січня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter.
“Дякую за щедрість! Зібрано 3,29 млн (канадських доларів — ред.) для рідних загиблих рейсу PS752 через ініціативу CanadaStrong”, - написав він.
Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.
Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".
Фото: АА