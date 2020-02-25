У Канаді зібрали $2,5 мільйона для родин жертв катастрофи літака МАУ

Громадяни Канади пожертвували 3,29 млн канадських доларів (2,5 млн американських доларів) для рідних загиблих рейсу літака МАУ PS752, який був збитий біля Тегерана 8 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter.

“Дякую за щедрість! Зібрано 3,29 млн (канадських доларів — ред.) для рідних загиблих рейсу PS752 через ініціативу CanadaStrong”, - написав він.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

Фото: АА