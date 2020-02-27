Пошук Google “захопили” медіа, що ускладнює доступ до сайту МОЗ – експерт

В Україні діджитальні медіа в гонитві за прибутками штучно розганяють теми публікацій.

Про це сказав член правління ГО "Організація із захисту споживача у кіберпросторі" Євген Забарило під час пресконференції в Укрінформі.

"Ключова капіталізація в мережі - це перегляди. Перегляди складають трафік, який, як правило, і приносить найбільші прибутки. В Україні ...контракти працівників діджитальних агентств складаються так, що їх KPI прив’язані до того, як їхні новини залучають трафік на сайт. І відповідно перевірки цих новин не існує у великому агрегаторі...бо коли виникає інформаційний хайп, знайти його першоджерело досить складно", - сказав Забарило.

Він зазначив, що наслідком таких дій є генерування штучного інформаційного хайпу серед громадян країни. Зазначений стан інформаційного середовища створює сприятливі умови для збільшення випадків інтернет-шахрайств та маніпулювання думкою споживачів інформаційної теми.

Забарило додав, що нещодавно в інтернеті був створений інформаційний хайп навколо теми коронавірусу. За січень публікації про спалах китайського вірусу має попит серед користувачів українського інтернет-сегменту. Після спалаху наприкінці січня кількість таких запитів почала зростати в 20-х числах лютого.

"Результати пошуку Google повністю монополізовані новинними сайтами. Що ускладнює доступ користувачів до сайту МОЗ у видачі пошукової системи, де публікується вся актуальна і важлива інформація про коронавірус", - розповів Забарило.

Він зазначив, що кіберпростір подібний до фізично-аналогового простору. Це є середовищем, де існує велика кількість суб’єктів, метою діяльності яких є крадіжки особистих даних, зокрема платіжних систем, коштів або особистих даних інтернет-користувачів.

Забарило додав, що коли люди почнуть розуміти, яким індексом керується їх діяльність в кіберпросторі, тоді можна буде так само перевіряти і виникнення новин, те, звідки вони з'явилися, хто є першоджерелом, та що це за сайти. Тоді більшість сайтів зникне з інформаційного простору.