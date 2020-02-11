Ефект "цифрового Мауглі": експерт пояснила, чим шкодить ранній доступ до кіберпростору

Сучасні діти починають долучатися до кіберпростору вже в 4-місячному віці.

Про це на круглому столі в Укрінформі сказала доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Найдьонова.

"Ми, як науковці, весь час аналізуємо публікації з кіберпсихології, медіапсихології, загальні наукові дослідження всіх феноменів, пов’язаних із використанням дітьми медіа. Якщо в 1970-х роках середній вік, з якого починалися медіапрактики дитини, а це були телепрактики, - це 4 роки, то сьогодні мова йде про 4 місяці. 4-місячні діти вже отримують практики взаємодії з кіберпростором", - сказала Найдьонова.

Вона зазначила, що всі продукти, які виробляються для наймолодшого віку (ігри, мультфільми), технологічно побудовані таким чином, щоб утримувати дитину в потоковому стані за рахунок надмірної стимуляції уваги швидко змінюваними стимулами, штучно створюється недостатність стимуляції уваги дитини природним оточенням, відбувається так званий ефект анестезії - пригнічення сприймання внутрішніх стимулів і розрізнення станів організму (зниження стресостійкості, психосоматичні розлади).

"Відбувається ефект "цифрового Мауглі" - це і втрата контакту з власним тілом, і порушення уваги, вольових процесів, порушення емоційної саморегуляції й ексцеси у взаємодії. Агресивність, з якою стикаємося дуже часто, пов’язана з тим, що діти втрачають еволюційні механізми адаптації до соціуму, до навколишнього середовища", - наголосила Найдьонова.

За її словами, Американська асоціація педіатрів запропонувала додати до прав дітей право на безекранний простір з раннього дитинства, тому що всі негативні ефекти, які зараз спостерігаються у розвитку дітей раннього віку, пов'язані з безконтрольним використанням цифрових технологій.

Водночас експерт наголосила на необхідності проводити медіаосвіту батьків.

"На жаль, ми не маємо можливості взаємодії з батьками дітей віку до 2 років. В цьому віці це переважно сімейне виховання, тому ми маємо говорити про необхідність сімейної медіаосвіти", - сказала Найдьонова.

Як повідомлялося, 11 лютого у світі та в Україні відзначається День безпечного інтернету. У цьому році він проходить під гаслом "Разом до кращого інтернету". В Україні до заходів у цей день долучилося понад 1300 закладів освіти, бібліотек, бізнес-організацій, громадських організацій.