Українцям, звільненим у грудні з ОРДЛО, виплатять по 100 тисяч - Денісова

Українцям, звільненим 29 грудня 2019 року в рамках обміну з ОРДЛО утримуваними особами, виплатять компенсацію.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні мій представник взяв участь у засіданні міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист. Як і планувалось, рішення щодо виплати грошової компенсації у розмірі 100 тис. грн звільненим 29 грудня 2019 року громадянам України – ухвалено", - заявила вона.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року між Україною та Російською Федерацією відбувся обмін полоненими. До України повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. У тому числі 12 військових і 64 цивільних. Україна видала 127 утримуваних осіб.

11 лютого пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО повідомила, що усі українці, звільнені з полону 29 грудня 2019 року, отримали пропозиції нової роботи та житла.