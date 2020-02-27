До Зеленського позитивно ставляться 47% українців, до Разумкова — 21%, до Гончарука — 8%

До Президента України Володимира Зеленського в лютому позитивно ставилися 47% українців, до Прем'єр-міністра Олексія Гончарука — 8%, до Голови Верховної Дмитра Разумкова — 21%.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) "Оцінка діяльності органів влади та реакція на актуальні події: лютий 2020 року".

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться в лютому 47% опитаних, негативно – 24%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%)", - йдеться у повідомленні.

Водночас до Гончарука позитивно ставляться в лютому 8% опитаних, негативно – 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Гончарука позитивно, зменшилася на 4 відсоткових пункти (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22%).

До Разумкова позитивно ставляться в лютому 21% опитаних, негативно – 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%).

До лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука позитивно ставляться в лютому 16% опитаних, негативно – 36%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Вакарчука позитивно, зменшилася на 6 відсоткових пунктів (було 22%).

До п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка в лютому позитивно ставляться 14% опитаних, негативно – 61%; до співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка позитивно ставляться 23% респондентів, негативно – 31%; до народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позитивно ставляться 16% учасників дослідження, негативно – 45%; до ще одного співголови фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича позитивно ставляться 14%, негативно – 41%.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 21 по 25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.