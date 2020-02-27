Головний санлікар розповів, які тест-системи використовують в Україні

Україна використовує тест-системи для виявлення наявності коронавірусної інфекції COVID-19, які передані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та закуплені Центром громадського здоров'я.

Про це на брифінгу 27 лютого повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми використовуємо зареєстровані тест-системи в сертифікованій лабораторії. В нас є тест-системи, закуплені безпосередньо Центром громадського здоров'я, в нас є тест-системи, які передані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які дозволяють нам охопити близько 3 тисяч осіб наразі, на даному етапі, для проведення цих досліджень (на виявлення коронавірусу — ред.)", - сказав Ляшко.

Він додав, що також в Україні є зареєстровані дві вітчизняні тест-системи, тому вони також можуть бути допущені для проведення досліджень, і на них будуть проводитись дослідження у разі, коли йтиметься про масове поширення: "але ми сподіваємось, що цього все ж не відбудеться".

Ляшко також зауважив, що отримати тест-системи ззовні непросто, оскільки ВООЗ застосовує квотний принцип, і в першу чергу такі тест-системи спрямовуються в країни, де є значне поширення коронавірусної інфекції.

Відповідаючи на запитання, чи є в тест-системах, які зареєстровані в Україні реагенти російського виробництва, Ляшко зазначив: "я не можу знати, треба переперевіряти, оскільки я не є заступником міністра, який відповідає за реєстрацію".

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Як повідомлялося раніше, народний депутат Олександра Устінова заявила, що Україна збирається закуповувати тест-системи з реагентом російського виробництва.

Станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків Covid-19 у 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано.