Головний санлікар розповів, які тест-системи використовують в Україні
Про це на брифінгу 27 лютого повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми використовуємо зареєстровані тест-системи в сертифікованій лабораторії. В нас є тест-системи, закуплені безпосередньо Центром громадського здоров'я, в нас є тест-системи, які передані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які дозволяють нам охопити близько 3 тисяч осіб наразі, на даному етапі, для проведення цих досліджень (на виявлення коронавірусу — ред.)", - сказав Ляшко.
Він додав, що також в Україні є зареєстровані дві вітчизняні тест-системи, тому вони також можуть бути допущені для проведення досліджень, і на них будуть проводитись дослідження у разі, коли йтиметься про масове поширення: "але ми сподіваємось, що цього все ж не відбудеться".
Ляшко також зауважив, що отримати тест-системи ззовні непросто, оскільки ВООЗ застосовує квотний принцип, і в першу чергу такі тест-системи спрямовуються в країни, де є значне поширення коронавірусної інфекції.
Відповідаючи на запитання, чи є в тест-системах, які зареєстровані в Україні реагенти російського виробництва, Ляшко зазначив: "я не можу знати, треба переперевіряти, оскільки я не є заступником міністра, який відповідає за реєстрацію".
Як повідомлялося раніше, народний депутат Олександра Устінова заявила, що Україна збирається закуповувати тест-системи з реагентом російського виробництва.
Станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.
На території Європи зареєстровано 478 випадків Covid-19 у 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано.