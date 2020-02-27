КСУ просять розібратися, чи конституційні обробка даних та верифікація виплат

До Конституційного Суду надійшло подання 54 народних депутатів щодо конституційності положень 12 законів про отримання й обробку персональних даних та здійснення верифікації державних виплат.

Про це інформує пресслужба КС.

“До Конституційного Суду України 26 лютого надійшло конституційне подання 54 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень деяких законів України щодо отримання та обробки персональних даних і здійснення верифікації та моніторингу державних виплат”, - йдеться у повідомленні.

Суб’єкт права на конституційне подання просить визнати неконституційними окремі положення дванадцяти законів України щодо отримання та обробки персональних даних і здійснення верифікації та моніторингу державних виплат з метою забезпечення конституційного правопорядку, дотримання принципів верховенства права, поваги до прав і основних свобод людини.

Читайте також: КСУ оприлюднив рішення про конституційність певних положень закону про судоустрій

Як повідомлялося. Президент Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року підписав закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який Верховна Рада ухвалила 3 грудня.

Документ визначає основні завдання, права та обов’язки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову й бюджетну політику в частині здійснення верифікації державних виплат.

Закон визначає повноваження органів, що здійснюють державні виплати, основні питання збору, обробки, захисту та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів її надання.

Згідно із законом, верифікація державних виплат здійснюється за допомогою інформаційно-аналітичної платформи шляхом застосування комплексу заходів зі збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів її надання, за кожним реципієнтом із подальшим визначенням відповідності інформації встановленим законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат встановлює Кабінет міністрів.