КСУ "забракував" підвищення пенсійного віку для людей на шкідливій роботі

Конституційний Суд України визнав неконституційними положення закону № 213 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 року, якими було передбачено поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб.

Про це інформує пресслужба суду, повідомляє Укрінформ.

"Цим рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, якими передбачено підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Йдеться про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених в оспорюваних нормах закону № 213",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевіряючи положення закону на відповідність Конституції, КС виходив з того, що працівники, які працювали в шкідливих умовах, і погоджувалися на таку працю через можливість отримання окремих пільг, мали об’єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, визначених законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788–XII.

Водночас після внесення змін законом № 213, їх право виходу на пенсію на певних умовах звужено. КС розцінив це як погіршення їх юридичного становища щодо права призначення пенсії.

Крім того, КС вирішив закрити конституційне провадження у справі в частині, що стосується тверджень народних депутатів про неконституційність інших оспорюваних положень у зв’язку з їх невідповідністю вимогам закону "Про Конституційний Суд України".

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.