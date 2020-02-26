Росія підтвердила затримання українців за підозрою у збуті наркотиків - МЗС

Російська сторона офіційно підтвердила Посольству України в РФ факт затримання чотирьох українців у зв'язку з порушенням проти них справи щодо спроб збуту наркотичних засобів.

На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.

Про це Укрінформу повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

“Російська сторона офіційно підтвердила нашому Посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею “здійснення замаху на збут наркотичних засобів” КК РФ. На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області. Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.