Уряд ініціює надання стипендій дітям загиблих журналістів Лабуткіна і Веремія

Кабінет міністрів ініціює призначення стипендій Президента дітям журналістів Дмитра Лабуткіна та В'ячеслава Веремія, які загинули під час виконання професійних обов'язків.

Таке рішення прийнято на засіданні уряду 26 лютого, повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Стипендії Президента України пропонується призначити дітям журналістів Лабуткіна Дмитра та Веремія В'ячеслава, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків" - написав Гончарук.

Як відомо, військовий оператор Дмитро Лабуткін загинув 16 лютого 2015 року на виході з Дебальцевого.

Кореспондент газети “Вести” В’ячеслав Веремій загинув 19 лютого 2014 року у Києві. Повертаючись додому на таксі, він помітив на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєних “тітушок” в камуфляжі й масках та намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль. Веремія жорстоко побили, після чого вистрелили в спину.