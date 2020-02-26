Сім'ї загиблих та поранених в АТО отримають одноразову допомогу

Кабінет міністрів 26 лютого прийняв рішення про спрямування 11,6 млн грн на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох загиблих в АТО українців, а також 16-ти воїнам, які отримали інвалідність внаслідок поранення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд спрямував 11,6 млн грн на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох загиблих українців під час участі в АТО, а також 16-ти воїнам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення", - написав Гончарук.

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Згідно з текстом пояснювальної записки до відповідного проєкту розпорядження Кабінету міністрів України членам сімей трьох загиблих українцям буде виділено 4 203,0 тис. грн, а 16-ти воїнам, які отримали інвалідність, - 7 417,9 тис грн.