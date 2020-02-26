Кабмін планує затвердити кількість весняних призовників

Кабмін 26 лютого розгляне проєкт розпорядження про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2020 року.

Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, що опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці планують встановити квоти імміграції на 2020 рік, ухвалити розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Крім того, представники уряду планують розглянути проєкти постанов про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, та про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з управління держкордоном.

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У середу представники уряду планують також схвалити низку проєктів законів, зокрема щодо внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україніˮ щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; про внесення змін до статті 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службуˮ щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян.

На Урядовому порталі також опубліковані проєкти запланованих рішень порядку денного.