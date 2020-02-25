Олена Зеленська обговорила з австрійським послом безбар'єрне середовище

Олена Зеленська та посол Австрії в Україні Гернот Пфандлер домовилися про налагодження співпраці в межах міжнародного "Партнерства Біарріц".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Олена Зеленська ініціювала приєднання України до «Партнерства Біарріц», започаткованого країнами Групи семи для утвердження гендерної рівності, у грудні минулого року, під час відкриття третього Українського жіночого конгресу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед зобов’язань, які бере на себе Україна як учасниця "Партнерства", крім протидії насильству та розширення можливостей жінок, є створення інклюзивного та безбар’єрного простору, універсального й дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.

Як поінформували у пресслужбі, у процесі підготовки плану дій щодо створення універсального середовища до дружини Президента звернулися представники Міністерства розвитку громад та територій України з проханням сприяти в налагодженні обміну досвідом між Австрією та Україною.

Під час зустрічі з першою леді посол Австрії в Україні Пфандлер наголосив, що в його країні за останні роки проведено колосальну роботу зі створення універсального середовища. Дипломат зауважив, що оскільки Австрія є федеративною державою, то багато рішень залежить насамперед від місцевої влади.

"Особливо корисним буде досвід міста Відня, яке має в цьому напрямі багаторічну експертизу. І це також може стати доречним поштовхом до розширення багаторічної співпраці Відня та України", - зазначив Пфандлер.

Сторони домовилися, що українські експерти налагодять контакти з відповідними австрійськими установами. У планах - запрошення австрійських фахівців до України, а також візит української делегації до Відня.

Найближчим часом Олена Зеленська також планує зустрітися з послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен, оскільки Німеччина – ще одна країна-лідер, досвід якої буде корисним для України у створенні безбар’єрного середовища.

Фото: сайт Президента