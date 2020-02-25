У Києві проходить міжнародна конференція щодо захисту населення в умовах війни

У Києві стартувала міжнародна конференція "Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід проводиться за ініціативи уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та Посольства Азербайджанської Республіки.

Ключова тема конференції – дотримання прав людини у збройному конфлікті та вплив окупації на права і свободи громадян.

У заході беруть участь понад 150 осіб, серед яких народні депутати України, представники дипломатичних місій, органів місцевого самоврядування, міжнародних правозахисних організацій та громадянського суспільства.

Серед спікерів, зокрема, уповноважена ВР з прав людини Денісова, посол Азербайджану в Україні Азер Худієв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та заступник голови Моніторингової місії ООН з прав людини Бенжамін Моро.

В рамках заходу пройдуть дві тематичні панелі - "Мирне населення в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення" та "Вплив збройного конфлікту на права та свободи людини".