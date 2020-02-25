Коляда розповіла про роботу Мінветеранів зі звільненими з полону в'язнями РФ

З наступного понеділка звільнені полонені почнуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомила в Facebook голова Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

"Вже завтра на засіданні профільних громадських організацій будуть обрані два представники, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії, як її повноправні члени. У четвер – збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і ухвалить рішення. З наступного понеділка люди почнуть отримувати на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", – повідомила Коляда.

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Також, за її словами, 64 цивільних із 76 осіб, яких звільнили 29 грудня, відправили в клінічну лікарню "Феофанія", де їм провели діагностику, надали психологічну підтримку та розписали кожному "дорожню карту" відновлення.

"Після того, як фахівці "Феофанії" відпрацювали свою частину роботи, ми перевели людей, які цього потребували, до інших закладів, переважно до госпіталів "Лісова поляна" та "Циблі". Лише в "Лісовій поляні" було проліковано та виписано 39 пацієнтів із 40-ка. Після надання медичної, психологічної реабілітації людей виписали з медзакладів. Одну жінку перевели до столичного медзакладу чекати операції на суглобах, якої вона потребує. 12 осіб з "Феофанії" перевели на відновлення в госпіталь у Циблях. Там досі перебуває 9 людей", – розповіла міністр.

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Окрім того, 23-м особам з 25-ти допомогли зробити документи та відкрити банківські рахунки. Ще 14 попросили про подальший супровід, їх направлено в гуртожитки в Києві, де, за допомогою громадських організацій, їх забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни та продовольством.

Як повідомлялося, за даними СБУ, проросійські бойовики незаконно утримують в полоні на окупованому Донбасі 245 людей.

У Росії за ґратами залишаються близько 100 українських політв’язнів, в окупованому Криму - понад 80.

Між Україною і Росією 7 вересня 2019 року відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Також 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.