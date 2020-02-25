Українці з Diamond Princess хочуть пройти карантин у Японії - МЗС

Українці з Diamond Princess хочуть пройти карантин у Японії - МЗС

Укрінформ
Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на рейді поблизу порту Йокогами, не висловили наміру повертатися в Україну найближчим часом і планують пройти карантин у Японії.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Посольством України в Японії проведено опитування усіх наших співвітчизників щодо їхнього бажання бути репатрійованими в Україну. За повідомленням дипломатичної установи, станом на 22 лютого 24 із 25-ти опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак – планують пройти карантин в Японії", - зазначив він.

Погорельцев поінформував, що двоє громадян України, у яких було діагностовано наявність вірусу Covid-19, продовжують перебувати в медзакладах Токіо, стан їхнього здоров’я покращується.

Директор департаменту запевнив, що Посольство України в Японії перебуває на зв’язку з громадянами України, які знаходяться на борту лайнера та в лікарнях, і підтримує постійний контакт з усіма причетними службами для розв'язання проблемних питань співвітчизників.

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Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебували понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

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