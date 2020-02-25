Українці з Diamond Princess хочуть пройти карантин у Японії - МЗС

Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на рейді поблизу порту Йокогами, не висловили наміру повертатися в Україну найближчим часом і планують пройти карантин у Японії.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Посольством України в Японії проведено опитування усіх наших співвітчизників щодо їхнього бажання бути репатрійованими в Україну. За повідомленням дипломатичної установи, станом на 22 лютого 24 із 25-ти опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак – планують пройти карантин в Японії", - зазначив він.

Погорельцев поінформував, що двоє громадян України, у яких було діагностовано наявність вірусу Covid-19, продовжують перебувати в медзакладах Токіо, стан їхнього здоров’я покращується.

Директор департаменту запевнив, що Посольство України в Японії перебуває на зв’язку з громадянами України, які знаходяться на борту лайнера та в лікарнях, і підтримує постійний контакт з усіма причетними службами для розв'язання проблемних питань співвітчизників.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебували понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.