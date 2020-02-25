Українці, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess, досі у лікарні — посольство

Двоє українців, які раніше заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, досі перебувають у лікарнях Японії.

Про це hromadske повідомили у Посольстві України в Японії.

Там додали, що зараз стан здоров’я обох українців покращився, однак поки невідомо, коли їх зможуть виписати.

Загалом на лайнері було близько 3700 пасажирів та членів екіпажу. За останніми даними, 691 людина на лайнері інфікувалася китайським коронавірусом. Серед них двоє українців.

Як повідомляв Укрінформ, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі.

За рішенням влади Японії, круїзний лайнер зупинилося на карантин поряд з Йокогамою. Судно стояло на карантині, з 19 лютого з Diamond Princess пасажири почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на новий коронавірус і відсутність симптомів.