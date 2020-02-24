У Міноборони спростовують, що знизили норми для харчування військових

У Міністерстві оборони наголосили, що інформація про зниження з 1 березня 2020 року з 68,52 грн до 58,75 грн загальновійськових продовольчих норм для потреб Збройних сил України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“У мережі активно шириться інформація про начебто «зниження з 1 березня 2020 року з 68,52 грн до 58,75 грн загальновійськових продовольчих норм для потреб Збройних сил України”. Міноборони наголошує, що зазначені відомості є неправдивими. Вартість закупівлі продуктів харчування визначається під час проведення аукціонів в системі електронних закупівель "PROZORRO", і наразі встановлена на рівні 67-77 грн за комплект”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, остаточна ціна послуги з аутсорсінгу, що діятиме з 1 березня 2020 року, стане відомою за підсумками електронних торгів, які розпочинаються 24 лютого 2020 року. При цьому очікувана вартість може знизитися.

У Міноборони підкреслили, що встановлені норми харчування жодним чином не зменшаться. Як і раніше, українські воїни отримуватимуть якісну калорійну їжу, як це передбачено відповідними нормами, а також Каталогом продуктів харчування. Теж ж саме стосується і військовослужбовців, які виконують бойові завдання із захисту держави на сході України.

У пресслужбі нагадали, що з 1 березня 2020 року усі бойові частини ЗСУ переводяться на систему харчування за Каталогом, який містить 409 видів продуктів на вибір. Решта військових частин перейдуть на нову систему поступово, починаючи з 01 червня 2020 року.

У МОУ додали, що до цього часу в українській армії діяла т.зв. "стара" система з лише 36 видів продуктів, що викликало багато нарікань з боку військовослужбовців.