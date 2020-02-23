МОЗ не змінюватиме термін обсервації для евакуйованих з Китаю

Термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців становитиме 14 днів.

Про це на брифінгу у неділю повідомив заступник міністра охорони здоров`я Віктор Ляшко.

Відповідаючи на запитання журналістів про начебто довший інкубаційний період коронавірусу, Ляшко зіслався на офіційну інформацію і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де людей розмістили для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Під час проведених обстежень у жодного з евакуйованих з Китаю не виявлено ознак зараження коронавірусом.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: НГУ