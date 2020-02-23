У Скалецької розповіли про стан іноземки, якій викликали "швидку" в "Нові Санжари"

Стан іноземної громадянки, якій в обсервації у Нових Санжарах знадобилася допомога гастроентеролога, стабільний.

Про це на брифінгу у неділю повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Дієту, яка необхідна при загостренні хронічної гастроентерологічної хвороби, забезпечує харчоблок медцентру. Місцеві лікарі дотримуються плану лікування і перебувають на зв'язку з вузькопрофільними спеціалістами", - зазначив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 22 лютого, в обсервації у Нових Санжарах іноземній громадянці знадобилася допомога гастроентеролога. Жінці викликали швидку. Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зараз евакуйована почувається добре.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.