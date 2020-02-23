У Нових Санжарах працюють волонтери від Червоного Хреста, які інформують місцевих жителів про ситуацію з коронавірусом.

Про це розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsche Welle.

"На сьогодні є підтримка Червоного Хреста в комунікаціях, їх волонтери спілкуються, в тому числі тут (Нових Санжарах - ред.). Вони приїхали, щоб ще й ще раз розповісти людям особисто, адже так сталося, що не вірять, можливо, не тільки державній владі, а й ЗМІ. І сам на сам, якщо волонтер особисто буде розповідати, вони краще сприйматимуть", - сказала Скалецька.

Вона підкреслила, що на мітингу проти евакуації в Нові Санжари українців з Уханя (Китай) місцеві жителі не впізнали багатьох протестувальників у натовпі.

"Я чула від правоохоронців, що багато жителів говорили про те, що вони не знають багатьох у цьому натовпі. Але це ж маленьке містечко і всі один одного знають в обличчя. І коли в натовпі половина агресивно налаштованих була їм невідома і вони не знали, хто ці люди ... Я думаю, що це ще один знак питання, хто насправді нападав і хто насправді підбурював", - наголосила міністр.

Вона відзначила, що самопочуття всіх, хто перебуває на карантині в Нових Санжарах, хороше і хворих немає.

"У всіх температура у межах норми, і у мене в тому числі, немає жодних скарг, пов'язаних з симптоматикою. Тому ми сподіваємося, що такий стан буде і надалі", - підсумувала керівник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони будуть знаходитися на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

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Жителі селища Нові Санжари і прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.

Нові Санжари в той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації знаходиться 94 людини.