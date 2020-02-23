Евакуйовані до Нових Санжар іноземці просять передати їм книжки англійською та іспанською

Іноземці, евакуйовані із китайського міста Ухань до медцентру в Нових Санжарах просять передати їм книжки англійською та іспанською мовами.

Про це у Facebook написав журналіст Олександр Махов, котрий перебуває у медцентрі разом з евакуйованими.

"Прохання від іноземних громадян, яких евакуювали з Уханя і які зараз перебувають на території санбази Нацгвардії. Просять книги на англійській та іспанській мовах", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань через коронавірус. Серед евакуйованих були громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Панами та інших країн.

Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії, де люди перебуватимуть 14 діб.

Від захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом, померли вже понад 2400 людей в усьому світі.