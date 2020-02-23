Евакуйовані до Нових Санжар іноземці просять передати їм книжки англійською та іспанською

Евакуйовані до Нових Санжар іноземці просять передати їм книжки англійською та іспанською

Укрінформ
Іноземці, евакуйовані із китайського міста Ухань до медцентру в Нових Санжарах просять передати їм книжки англійською та іспанською мовами.

Про це у Facebook написав журналіст Олександр Махов, котрий перебуває у медцентрі разом з евакуйованими.

"Прохання від іноземних громадян, яких евакуювали з Уханя і які зараз перебувають на території санбази Нацгвардії. Просять книги на англійській та іспанській мовах", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань через коронавірус. Серед евакуйованих були громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Панами та інших країн.

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Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії, де люди перебуватимуть 14 діб.

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Від захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом, померли вже понад 2400 людей в усьому світі.

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