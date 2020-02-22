У МЗС запевняють, що люди з відчепленого вагона потяга "Київ-Москва" - здорові

Люди, які знаходилися у вагоні потяга "Київ-Москва", відчепленому в Брянську, РФ, через китаянку з симптомами респіраторного захворювання, здорові, включаючи й громадянку КНР.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Потяг "Київ-Москва". Щойно від нашого посольства в Москві: всі здорові, включаючи китаянку. Лікувальним закладом з російською залізницею опрацьовуються логістичні питання з метою відправлення всіх громадян запланованим раніше маршрутом. Консули контролюють. Укрзалізниця підтверджує", - сказав Погорельцев.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю з потяга Київ-Москва не підтверджено інфікування коронавірусом.

У контактних осіб по вагону 5 українців (2 чоловіки та 3 жінки), за даними МОЗ, стан нормальний, скарг немає, але лабораторні аналізи ще не готові.

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