У МЗС запевняють, що люди з відчепленого вагона потяга "Київ-Москва" - здорові
Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
"Потяг "Київ-Москва". Щойно від нашого посольства в Москві: всі здорові, включаючи китаянку. Лікувальним закладом з російською залізницею опрацьовуються логістичні питання з метою відправлення всіх громадян запланованим раніше маршрутом. Консули контролюють. Укрзалізниця підтверджує", - сказав Погорельцев.
Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.
Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю з потяга Київ-Москва не підтверджено інфікування коронавірусом.
У контактних осіб по вагону 5 українців (2 чоловіки та 3 жінки), за даними МОЗ, стан нормальний, скарг немає, але лабораторні аналізи ще не готові.
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