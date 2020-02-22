В українців із потяга “Київ-Москва” на кордоні перевірятимуть стан здоров'я — МВС
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми знаємо всі особи цих громадян, наші дипломатичні установи контактують з ними. Якщо ці громадяни будуть повертатися до України, ми просимо їх повідомляти про це на кордоні, щоб ми також обстежували наших громадян. Тобто, у разі повернення на кордоні будемо перевіряти температуру та на наявність інших ознак можливих захворювань наших громадян”, - сказав Геращенко.
Як повідомлялося, 21 лютого російські ЗМІ поінформували про те, що громадянку Китаю з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів з вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні. Сам вагон відчепили на станції в Брянську.
Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю не підтверджено інфікування коронавірусом.