В українців із потяга “Київ-Москва” на кордоні перевірятимуть стан здоров'я — МВС

Українців, які були у вагоні, відчепленому у російському Брянську, при поверненні додому на кордоні перевірятимуть стан здоров’я.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми знаємо всі особи цих громадян, наші дипломатичні установи контактують з ними. Якщо ці громадяни будуть повертатися до України, ми просимо їх повідомляти про це на кордоні, щоб ми також обстежували наших громадян. Тобто, у разі повернення на кордоні будемо перевіряти температуру та на наявність інших ознак можливих захворювань наших громадян”, - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, 21 лютого російські ЗМІ поінформували про те, що громадянку Китаю з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів з вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні. Сам вагон відчепили на станції в Брянську.

Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю не підтверджено інфікування коронавірусом.