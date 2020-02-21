Потяг Київ-Москва пройшов санобробку, всіх пасажирів відпустили додому

Потяг Київ-Москва пройшов санобробку, всіх пасажирів відпустили додому

Укрінформ
Потяг №6 Київ-Москва, з якого раніше сьогодні зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку і увечері повернеться до Києва.

Про це заявив директор з пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" Олександр Толкачов на брифінгу 21 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потяг пройшов санобробку, і потяг готується до відправлення назад... Сьогодні увечері", - заявив Толкачов.

Він додав, що пасажири, які прибули на потязі до Москви, пройшли медичне обстеження, яке не виявило жодних ознак захворювання. За словами Толкачова, всіх пасажирів відпустили додому.

Читайте також: У китаянки з потягу "Київ-Москва" коронавірус не підтвердили

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

Читайте також: Вагон потяга "Київ-Москва", у якому їхала китаянка з температурою, відчепили у Брянську

Вагон, в якому подорожувала пасажирка, було відчеплено на станції в Брянську, а основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення — міста Москви.

Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю з потяга Київ-Москва не підтверджено інфікування коронавірусом.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-