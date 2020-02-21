Потяг Київ-Москва пройшов санобробку, всіх пасажирів відпустили додому

Потяг №6 Київ-Москва, з якого раніше сьогодні зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку і увечері повернеться до Києва.

Про це заявив директор з пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" Олександр Толкачов на брифінгу 21 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потяг пройшов санобробку, і потяг готується до відправлення назад... Сьогодні увечері", - заявив Толкачов.

Він додав, що пасажири, які прибули на потязі до Москви, пройшли медичне обстеження, яке не виявило жодних ознак захворювання. За словами Толкачова, всіх пасажирів відпустили додому.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

Вагон, в якому подорожувала пасажирка, було відчеплено на станції в Брянську, а основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення — міста Москви.

Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю з потяга Київ-Москва не підтверджено інфікування коронавірусом.